TN in Podcast - Kvara recupera per l'Atalanta? Cosa trapela da Castel Volturno

Ep. 483 - Kvara recupera per l’Atalanta? Cosa trapela da Castel Volturno

Khvicha Kvaratskhelia ha riportato una forte contrattura all'adduttore della coscia sinistra nel match disputato martedì sera con la sua Georgia. C'è da capire se l'ex Dinamo Batumi riuscirà a recuperare per il match contro l'Atalanta.

In "Tutto Napoli in Podcast" il nostro Pierpaolo Matrone ha raccontato le ultime sul georgiano direttamente da Castel Volturno. Di seguito il player per far partire il nostro podcast mentre nella sezione "podcast" (ma ora anche da Spotify, Amazon Music o Spreaker) potete ritrovare e riascoltare tutti gli episodi precedenti. I Podcast di Tutto Napoli vi accompagnano ogni giorno, di pari passo agli aggiornamenti h24 sulle nostre pagine web ed anche tramite le nostre app gratuite (le più scaricate sul calcio Napoli per iOS e Android) sempre più complete anche con le notifiche per le ultim'ora.