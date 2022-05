TN in Podcast - L'annuncio a sorpresa su Ospina e il primo nome per sostituirlo

TuttoNapoli.net

Annuncio del procuratore di Ospina: si valutano nuove prospettive e nuove proposte per il prossimo anno. L'ex Arsenal potrebbe salutare a zero la società si guarda attorno per possibili sostituti, uno di questi potrebbe essere Musso dell'Atalanta.

