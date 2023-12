TN in Podcast - La verità scomoda di Di Lorenzo: nessuno aveva il coraggio di dirlo

GIOVANILI YOUTH LEAGUE, PARI IN RIMONTA PER LA PRIMAVERA CONTRO IL BRAGA: GLI AZZURRINI CHIUDONO AL 3º POSTO Il Napoli Primavera ha pareggiato con il Braga per 2-2 nella sesta giornata di Youth League allo Stadio Giuseppe Piccolo di Cercola. Il Napoli Primavera ha pareggiato con il Braga per 2-2 nella sesta giornata di Youth League allo Stadio Giuseppe Piccolo di Cercola. LE ALTRE DI A MOURINHO SPAVENTA LA ROMA: "FURURO? NELLA MIA TESTA È TUTTO MOLTO CHIARO" (ANSA) - ROMA, 13 DIC - "Futuro? Io non ho bisogno di pensare. Nella mia testa ho tutto molto chiaro". Lo ha detto José Mourinho nella conferenza stampa alla vigilia della sfida con lo Sheriff Tiraspol a chi gli chiede se l'affetto dei tifosi può... (ANSA) - ROMA, 13 DIC - "Futuro? Io non ho bisogno di pensare. Nella mia testa ho tutto molto chiaro". Lo ha detto José Mourinho nella conferenza stampa alla vigilia della sfida con lo Sheriff Tiraspol a chi gli chiede se l'affetto dei tifosi può...