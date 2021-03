TN in Podcast - Milan, Juve o Atalanta: su chi fare la corsa Champions?

Quest'oggi in "Tutto Napoli in Podcast" con Arturo Minervini e Fabio Tarantino abbiamo provato a delineare gli scenari della corsa Champions, analizzando lo stato di forma delle candidate e le possibili varianti legate a fattori quali infortuni e accoppiamenti del calendario. Di seguito il player per far partire il podcast mentre nella nuova sezione "podcast" potete ritrovare e riascoltare tutti gli episodi quotidiani.