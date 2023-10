TN in Podcast - Paradosso Garcia: sfiduciato ma confermato (per ora) dopo il no di Conte

Rudi Garcia sta senza dubbio vivendo i giorni più complessi da quando è iniziata la sua avventura a Napoli.

Rudi Garcia sta senza dubbio vivendo i giorni più complessi da quando è iniziata la sua avventura a Napoli. Le parole di Aurelio De Laurentiis alla Luiss di Roma lo hanno di fatto delegittimato. Tuttavia, a sorpresa, nelle successive 48 ore non è arrivato l'esonero che sembrava preannunciato dal presidente a causa del mancato accordo con Conte.

