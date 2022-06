TN in Podcast - Perché ADL è pronto a fare un'eccezione sull'ingaggio di Koulibaly

In "Tutto Napoli in Podcast" il nostro Pierpaolo Matrone ha approfondito le ragioni per le quali si starebbe preparando un bello strappo alla regola

TuttoNapoli.net

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Napoli sembrerebbe pronto a fare un'eccezione sull'ingaggio di Kalidou Koulibaly pur di raggiungere un accordo per il rinnovo. Per quale motivo? Ci sono diverse ragioni dietro questa scelta del presidente De Laurentiis. In primis di natura tecnica, ma anche di natura economica.

In "Tutto Napoli in Podcast" il nostro Pierpaolo Matrone ha approfondito le ragioni per le quali si starebbe preparando un bello strappo alla regola. Di seguito il player per far partire il podcast mentre nella sezione "podcast" (ma ora anche da Spotify, Amazon Music o Spreaker) potete ritrovare e riascoltare tutti gli episodi precedenti.