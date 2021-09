TN in Podcast - Spalletti e la metafora del contadino: la strategia per allentare la pressione

Si avvicina la sfida allo Spartak Mosca, oggi sono andate di scena le conferenza stampa di presentazione al match di Europa League di domani. In "Tutto Napoli in Podcast" Arturo Minervini ha analizzato le parole di Spalletti e la sua strategia in vista della gara contro il club russo Di seguito il player per far partire il podcast mentre nella sezione "podcast" (ma ora anche da Spotify o Spreaker) potete ritrovare e riascoltare tutti gli episodi precedenti.