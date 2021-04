TN in Podcast - Tutto sulla vittoria con la Sampdoria: l'analisi della redazione

Il Napoli ha battuto 2-0 la Sampdoria e nell'appuntamento di oggi di "Tutto Napoli in Podcast" abbiamo analizzato il successo degli azzurri. Antonio Gaito e Arturo Minervini hanno commentato la prestazione della squadra di Gattuso, entrando nel dettaglio di alcuni singoli, Fabian ed Osimhen su tutti. Di seguito il player per far partire il podcast mentre nella nuova sezione "podcast" potete ritrovare e riascoltare tutti gli episodi quotidiani.