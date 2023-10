TN in Podcast - Un mese senza Victor: Garcia si gioca la panchina senza la sua stella

Victor Osimhen ha riportato una lesione di medio grado del bicipite femorale della coscia destra.

Victor Osimhen ha riportato una lesione di medio grado del bicipite femorale della coscia destra. Questo il bollettino medico ufficiale del Napoli sull'attaccante che si è infortunato con la maglia della Nigeria. Il bomber azzurro sarà ai box per circa un mese. Un’altra pessima notizia per Garcia, che si gioca la panchina senza la sua stella.

In "Tutto Napoli in Podcast" il nostro direttore Antonio Gaito ha fatto il punto della situazione. Di seguito il player per far partire il podcast mentre nella sezione "podcast" (ma ora anche da Spotify, Amazon Music o Spreaker) potete ritrovare e riascoltare tutti gli episodi precedenti.