Conte lascia, chi vorresti ora? Ne parliamo su Radio TuttoNapoli: dalle 9 c'è il "Bar di TuttoNapoli"

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Live quest'oggi dalle 8 alle 19, il palinsesto di Radio TuttoNapoli, prima radio tematica sul Napoli, dopo "Buongiorno Tutto Napoli" quest'oggi prosegue alle 9.00 con due ore con “Il bar di TuttoNapoli" con Giovanni Annunziata e Salvatore Amoroso fino alle 11.

Spazio poi a due ore di “Pausa Caffè" con Fabio Tarantino e Carlo Caporale. Dalle 13 via alle “Cronache azzurre” con Gennaro De Lena e Giovanni Gambardella che alle 15 passeranno il testimone a "Napoli Talk" con Antonio Gaito e Christian Marangio. Dalle 17 prenderà il via un'ora di grande passione e discussione con "Napoli nel mondo" con Roberto Stanzione ed i Club Napoli. Dalle 18 ancora Napoli ma anche la finestra sulle vicende della nostra città con “Difendo la città” a cura di Francesco Molaro. In tutte le nostre produzioni i protagonisti sarete voi: potete mandarci messaggi whatsapp testuali o vocali al 349-4458615 oppure chiamarci allo 081-17974125

8.00 - 9.00 - Buongiorno Tuttonapoli

9.00 - 11.00 - Il Bar di Tutto Napoli

11.00 - 13.00 - Pausa-caffè

13.00 - 15.00 - Cronache azzurre

15.00 - 17.00 - Napoli Talk

17.00 - 18.00 - Napoli nel mondo

18.00 - 19.00 - Difendo la città

19.00 - 8.00 - Tutti i programmi li ritroverai in replica

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