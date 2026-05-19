Conte-Napoli ai saluti, ma c'è una novità sulla formula dell'addio

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In caso di addio prematuro al termine della stagione, il tecnico salentino sarebbe pronto a compiere un gesto importante: il retroscena

Il legame tra Antonio Conte e Aurelio De Laurentiis è profondo e resterà tale anche in caso di addio, ipotesi sempre più probabile. Le ultime indiscrezioni dipingono un quadro di grande rispetto reciproco tra l'allenatore e il presidente del Napoli. Sebbene la scadenza naturale del contratto sia fissata per il 2027, le parti avrebbero già raggiunto un'intesa di massima per gestire un eventuale addio anticipato. Non si tratterebbe di una rottura traumatica, bensì di una separazione consensuale guidata dalla trasparenza e dalla maturità professionale di entrambi i protagonisti. Lo riporta il Corriere dello Sport oggi in edicola.

Un divorzio a costo zero che tutela le casse del club

In caso di addio prematuro al termine della stagione, il tecnico salentino sarebbe pronto a compiere un gesto importante. Conte rinuncerebbe infatti all’ultimo anno del suo ricco ingaggio, liberando il Napoli da qualsiasi vincolo economico. La separazione avverrebbe a costo zero, senza alcuna richiesta di buonuscita o lunghe code legali per transazioni. Questa scelta non solo tutela le casse del club partenopeo, ma conferma la centralità dei rapporti umani e della parola data nel modus operandi dell'allenatore, pronto a farsi da parte senza pesare sul futuro societario.