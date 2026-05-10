La vigilia di Napoli-Bologna su Radio Tutto Napoli: dalle 11 c'è "Domenica azzurra"

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Radio Tutto Napoli vi accompagna anche di domenica nel day after di Como-Napoli. Oggi il palinsesto di Radio TuttoNapoli, prima radio tematica sul Napoli, inizierà alle 11 con Domenica azzurra con Antonio Gaito e Ciro Accardo. Poi alle 13 sarà il turno di Antonino Treviglio e Antonio Noto e la finestra anche sugli altri sport. Ma non finisce qui: potrete riascoltare/rivedere tutto a seguire con le repliche o comodamente in podcast. In tutte le nostre produzioni i protagonisti sarete voi: potete mandarci messaggi whatsapp testuali o vocali al 349-4458615 ed in alcuni spazi dedicati anche chiamarci allo 081-17974125

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