ADL vuole cederlo, Allegri lo terrebbe volentieri: il futuro di un azzurro è in bilico
Il futuro di Romelu Lukaku resta uno dei temi più caldi del mercato del Napoli. Aurelio De Laurentiis avrebbe inserito il centravanti belga tra i possibili partenti, soprattutto per ragioni economiche: l'ingaggio da 7 milioni di euro netti a stagione è considerato fuori dai nuovi parametri del club, come si legge sul Corriere della Sera.
Futuro Lukaku, Allegri non chiude alla permanenza
Massimiliano Allegri, però, non chiuderebbe affatto alla permanenza di Big Rom. Il tecnico sarebbe infatti disposto a lavorare con l'attaccante anche nella prossima stagione, ritenendolo una risorsa importante per il reparto offensivo. Il Mondiale potrebbe rappresentare una vetrina utile per eventuali pretendenti, ma se non dovessero arrivare offerte soddisfacenti, Allegri accoglierebbe volentieri Lukaku in rosa.
Serie A Enilive 2026-2027
|VS
|Genoa
|Napoli
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro