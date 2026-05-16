Radio Tutto Napoli, il palinsesto: domani live dalle 11 per Pisa-Napoli
Radio TuttoNapoli non si ferma mai e vi accompagnerà anche quest'oggi per farvi vivere tutte le emozioni di Pisa-Napoli.
Radio TuttoNapoli non si ferma mai e vi accompagnerà anche domani per farvi vivere tutte le emozioni di Pisa-Napoli. La prima radio tematica sul Napoli inizierà il proprio palinsesto alle 11.00 con "Napoli in campo" con Antonino Treviglio, Christian Marangio e Ciro Accardo ed i nostri opinionisti per le reaction della gara ed un ampio post-partita. In tutte le nostre produzioni i protagonisti sarete voi: potete mandarci messaggi whatsapp testuali o vocali al 349-4458615 ed in alcuni spazi dedicati anche chiamarci allo 081-17974125
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