Ultim'ora Mbokazi al Napoli? L’agente: “Affare possibile, c’è grande interesse! Aspettiamo offerte…”

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Calciomercato Napoli: piace Mbekezeli Mbokazi, difensore sudafricano classe 2005 protagonista al Mondiale. Il suo agente conferma l'interesse

Nome nuovo per la difesa del Napoli: nelle ultime ore è emerso il profilo di Mbekezeli Mbokazi, giovanissimo difensore sudafricano classe 2005, nato a Hluhluwe e attualmente in forza ai Chicago Fire. Mancino naturale e impiegato come difensore centrale, è considerato uno dei talenti emergenti più interessanti del panorama africano, complice anche le ottime prestazioni messe in mostra ai Mondiali, che hanno attirato l’attenzione di diversi club europei, Napoli compreso.

L'interesse del Napoli e le parole dell’agente

A fare il punto della situazione è stato Basia Michaels, agente del calciatore, intervenuto a Stile TV durante la trasmissione “Salite sulla giostra”: “C’è un grande rumore in generale. L’interesse per un giocatore deriva da chi fa una richiesta al club direttamente. C’è un grande interesse da parte del Napoli e una forte attenzione a questa situazione da parte dei Chicago Fire. Non ho avuto contatti con il direttore sportivo del Napoli. In Italia i Chicago Fire sono impegnati fortemente su questo fronte e vogliono vendere il giocatore.

Giocare a Napoli? Se è fattibile e i club riusciranno a trovare un accordo, credo che si potrebbe arrivare a una conclusione. Non ho avuto contatti con il direttore sportivo del Napoli. Sono consapevole che ci siano rumours su club belgi, tedeschi e italiani, ma per ora nulla di concreto e nessun contatto diretto con i Chicago Fire. So che c’è interesse dall’Italia, ma nulla di concreto.

Ci sono club che lo vogliono seriamente, non solo per una richiesta di informazioni. Mbokazi mi ha detto chiaramente che è pronto per una nuova avventura e sarebbe interessato anche a giocare in Italia. I Chicago Fire sono stati chiari: servirà il club giusto e un’offerta adeguata. L’Italia è sicuramente una destinazione che ci piacerebbe.

Se ci sarà un club interessato, ci contatteranno. Ho un’idea di quale potrebbe essere l’offerta, ma non sarebbe corretto dirlo ora. Se un club vorrà farsi avanti, chiamerà me o i Chicago Fire. Ho sentito voci da Brentford e Nottingham Forest, ma restiamo in attesa di qualcosa di concreto, non solo richieste di informazioni.

L’Italia è un bel paese, ho fatto molte ricerche e aspettiamo qualcosa di concreto, anche perché le semplici voci possono incidere a livello psicologico. Non conosco Allegri, vedremo se ci sarà l’opportunità di conoscere lui e la città di Napoli. Se le cose si faranno per bene, sarò lì prima della fine di agosto con Mbokazi, ma vediamo prima cosa succederà. Questa è una mia speranza”.