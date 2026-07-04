Amichevoli Napoli 2026, svelate le prime due avversarie a Dimaro

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Il Napoli disputerà cinque amichevoli estive tra Dimaro e Castel di Sangro. Svelato il primo avversario in Trentino: sarà l'Arezzo il 22 luglio, esordio assoluto di Allegri in panchina.

Il Napoli disputerà cinque amichevoli nel corso della preparazione estiva: due in Trentino, nel ritiro di Dimaro Folgarida, e altre tre a Castel di Sangro. Come riporta questa mattina il Corriere dello Sport, dopo la notizia della Carrarese come seconda avversaria in Trentino, è stata svelata anche la prima squadra che gli azzurri affronteranno a Dimaro.

Napoli-Arezzo il 22 luglio: esordio di Allegri in panchina a Dimaro

Il battesimo stagionale del Napoli avverrà il 22 luglio a Dimaro Folgarida contro l'Arezzo, formazione neopromossa in Serie B. Grande attesa per la sfida, che farà registrare il sold out allo stadio di Carciato, complice anche la curiosità per la prima uscita di Massimiliano Allegri alla guida degli azzurri in Trentino.

Napoli-Carrarese il 26 luglio, poi tre amichevoli a Castel di Sangro

Il secondo test in Trentino sarà contro la Carrarese il 26 luglio, alla vigilia del rientro a casa. Il Napoli sarà poi in ritiro a Castel di Sangro dal 30 luglio al 13 agosto, dove disputerà altre tre amichevoli contro formazioni straniere, con un livello degli impegni sempre più elevato in vista dell'esordio in campionato contro il Genoa. Le date sono già fissate: 5, 8 e 12 agosto