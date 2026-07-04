Allegri-Napoli, presentazione ufficiale il 14 luglio al Teatro San Carlo: i dettagli

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Dopo l'annuncio ufficiale di De Laurentiis, il Napoli fissa data e location per la presentazione di Massimiliano Allegri.

Venerdì 3 luglio, alle ore 10, Aurelio De Laurentiis ha annunciato con un tweet su X l'arrivo di Massimiliano Allegri, quattordicesimo allenatore della sua era alla guida del Napoli. Come riporta questa mattina il Corriere dello Sport, il tecnico livornese sarà presentato ufficialmente martedì 14 luglio al Teatro di San Carlo, lo storico teatro dell'opera partenopeo.

Perché il 14 luglio? La curiosità sulla numerologia

Il quotidiano sottolinea come la coincidenza tra il numero 14 e la presentazione di Allegri sia quasi certamente casuale, ma non manca la suggestione numerologica: il 14 è considerato il numero del karma, del cambiamento e della libertà, un dettaglio curioso nel giorno che segna l'inizio ufficiale della nuova era azzurra dopo l'addio di Antonio Conte e quaranta giorni di panchina vacante dal 24 maggio.

Allegri Napoli, contratto triennale fino al 2029 e obiettivi stagionali

Massimiliano Allegri ha firmato un contratto triennale con il Napoli, valido fino al 2029. Il tecnico arriva con l'entusiasmo di guidare una squadra ritenuta già forte e competitiva ancor prima dell'apertura del calciomercato, con l'obiettivo di puntare al campionato, inseguire la Coppa Italia e onorare al meglio l'impegno in Champions League.