Radio TuttoNapoli, dalle 9 aprono le porte del "Bar di TuttoNapoli"
Live quest'oggi dalle 8 alle 19, il palinsesto di Radio TuttoNapoli, prima radio tematica sul Napoli, dopo "Buongiorno TuttoNapoli" quest'oggi prosegue alle 9.00 con due ore con “Il bar di TuttoNapoli" con Giovanni Annunziata e Salvatore Amoroso fino alle 11.
Spazio poi a due ore di “Pausa Caffè" con Fabio Tarantino e Davide Baratto. Dalle 13 via alle “Cronache azzurre” con Gennaro De Lena e Giovanni Gambardella. Alle 15 il testimone passerà a "Napoli Talk" con Christian Marangio e Antonino Treviglio. Dalle 17 alle 18 il pomeriggio proseguirà con un’ora di grande passione e partecipazione con "Napoli nel mondo" con Roberto Stanzione ed i Club Napoli. Dalle 18 la finestra anche sulle vicende della nostra città con “Difendo la città” a cura di Francesco Molaro e Fabio Zizolfi. In tutte le nostre produzioni i protagonisti sarete voi: potete mandarci messaggi whatsapp testuali o vocali al 349-4458615 oppure chiamarci allo 081-17974125
8.00 - 9.00 - Buongiorno Tuttonapoli
9.00 - 11.00 - Il Bar di Tutto Napoli
11.00 - 13.00 - Pausa-caffè
13.00 - 15.00 - Cronache azzurre
15.00 - 17.00 - Napoli Talk
17.00 - 18.00 - Napoli nel mondo
18.00 - 19.00 - Difendo la città
Per ascoltarci/vederci dal sito CLICCA QUI oppure scarica le nostre app gratuite:
Qui per scaricare l'app per Iphone o Ipad
Qui per scaricare l'app per Android
Qui per le nuove Smart Tv LG (in arrivo Samsung)
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Napoli
|Lecce
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro