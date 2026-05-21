Tifosi contro Allegri! Ne parliamo su Radio Tutto Napoli: alle 15 c'è "Napoli Talk"

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Live quest'oggi dalle 8 alle 19, prosegue il palinsesto di Radio TuttoNapoli, prima radio tematica sul Napoli. Dopo i primi quattro format, alle 15 la programmazione prosegue e scatta l'ora di "Napoli Talk" con Antonio Gaito e Christian Marangio.

Dalle 17 prenderà il via un'ora di grande passione e discussione con "Passionapoli" con Guido Gaglione e Nicola Luongo. Dalle 18 ancora Napoli ma anche la finestra sulle vicende della nostra città con “Difendo la città” a cura di Francesco Molaro. In tutte le nostre produzioni i protagonisti sarete voi: potete mandarci messaggi whatsapp testuali o vocali al 349-4458615 oppure chiamarci allo 081-17974125

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