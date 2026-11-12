De Bruyne-Psv, dall'Olanda: "Ha già aperto per avvicinarsi a casa e il gioco lo attrae"
Il futuro di Kevin De Bruyne potrebbe riservare una nuova opportunità in Olanda. Il PSV Eindhoven è infatti in contatto con il centrocampista belga da diverso tempo e i dialoghi sembrano procedere in maniera positiva, come riportato dal giornalista Mounir Boualin su X. L'ipotesi di un trasferimento trova il gradimento del giocatore, che vedrebbe nella destinazione olandese anche la possibilità di avvicinarsi nuovamente a casa. Un aspetto non secondario nella valutazione del suo futuro.
Il PSV convince De Bruyne, ma c'è il nodo economico
Oltre alla vicinanza geografica, anche il progetto tecnico e il modo di giocare del PSV rappresentano elementi che attirano De Bruyne. La trattativa, tuttavia, non si presenta priva di ostacoli. A pesare potrebbe essere soprattutto la richiesta economica del Napoli, che rappresenta al momento una possibile difficoltà nella definizione dell'operazione.
Gli olandesi preparano le mosse per il mercato
Nonostante le complicazioni, il PSV non sembra intenzionato a rinunciare facilmente alla possibilità di ingaggiare il centrocampista. La capolista del campionato olandese vuole provare concretamente a portare avanti l'operazione, valutando ogni possibile soluzione per arrivare a un accordo. De Bruyne resta dunque uno degli obiettivi da seguire con attenzione in vista della prossima finestra di mercato.
Het contact tussen Kevin De Bruyne en PSV verloopt al enige tijd en dat ziet er enigszins positief uit. De Belgische international staat over het algemeen positief tegenover een mogelijke overgang naar de Eindhovenaren, mede om weer dichter bij huis te kunnen zijn. Ook het spel van PSV spreekt De Bruyne aan. Er zijn echter meerdere kapers op de kust en de vraagprijs van Napoli kan een mogelijk struikelblok gaan vormen. De koploper van Nederland wil in elk geval een serieuze poging wagen. Daarnaast heeft PSV nog meerdere targets op het oog om de selectie tijdens de winterstop mogelijk te versterken.— Mounir Boualin (@MounirBoualin) November 11, 2026
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