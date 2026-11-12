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De Bruyne-Psv, dall'Olanda: "Ha già aperto per avvicinarsi a casa e il gioco lo attrae"

De Bruyne-Psv, dall'Olanda: "Ha già aperto per avvicinarsi a casa e il gioco lo attrae"TuttoNapoli.net
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Oggi alle 12:20In primo piano
di Fabio Tarantino
Calciomercato Napoli, le ultime su De Bruyne nel mirino del Psv. Il giocatore avrebbe già aperto all'Olanda

Il futuro di Kevin De Bruyne potrebbe riservare una nuova opportunità in Olanda. Il PSV Eindhoven è infatti in contatto con il centrocampista belga da diverso tempo e i dialoghi sembrano procedere in maniera positiva, come riportato dal giornalista Mounir Boualin su X. L'ipotesi di un trasferimento trova il gradimento del giocatore, che vedrebbe nella destinazione olandese anche la possibilità di avvicinarsi nuovamente a casa. Un aspetto non secondario nella valutazione del suo futuro.

Il PSV convince De Bruyne, ma c'è il nodo economico

Oltre alla vicinanza geografica, anche il progetto tecnico e il modo di giocare del PSV rappresentano elementi che attirano De Bruyne. La trattativa, tuttavia, non si presenta priva di ostacoli. A pesare potrebbe essere soprattutto la richiesta economica del Napoli, che rappresenta al momento una possibile difficoltà nella definizione dell'operazione.

Gli olandesi preparano le mosse per il mercato

Nonostante le complicazioni, il PSV non sembra intenzionato a rinunciare facilmente alla possibilità di ingaggiare il centrocampista. La capolista del campionato olandese vuole provare concretamente a portare avanti l'operazione, valutando ogni possibile soluzione per arrivare a un accordo. De Bruyne resta dunque uno degli obiettivi da seguire con attenzione in vista della prossima finestra di mercato. 