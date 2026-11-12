Tuttonapoli La frase di Manna che spiega le difficoltà del Napoli nel (nuovo) mercato europeo

Il Napoli deve abbassare l’età media e inserire giovani utili alle liste di Serie A, ma il prezzo dei talenti è cresciuto e la concorrenza è più agguerrita.

Il Napoli ha bisogno di intervenire a gennaio. In primis per colmare alcune falle chiare dall'estate, a partire dal ruolo di vice-Hojlund, ma anche per anticipare dei discorsi estivi perché l’organico ha un’età media elevata e le liste di Serie A richiedono giovani, per cui l’inserimento di under 23 è diventato una priorità. Già in estate Marianucci e Favasuli non saranno più Under neanche per la lista serie A e bisogna attrezzarsi. Rispetto a qualche stagione fa, però, il mercato è molto più complicato.

Mercato dei giovani: prezzi alle stelle e concorrenza spietata

Il problema è che i talenti di prospettiva, rispetto agli anni scorsi, costano ancora di più. Le valutazioni sono cresciute e sulle stesse piste si muovono più club, in Italia e all’estero. Non solo le big assolute, ma la concorrenza è anche da parte da società con appeal minori ma che hanno maggiore disponibilità economica. A fotografare la situazione è stato proprio Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli, ieri alla radio ufficiale: “C’è bisogno di intervenire. Il mercato è cambiato molto negli ultimi anni, perché si spendono anche cifre folli per giocatori che hanno fatto vedere ancora poco. Bisogna essere bravi, cercare di arrivare prima degli altri e, perché no, correre anche qualche rischio”.

La strategia di Manna: anticipare gli altri e accettare il rischio

Le parole del ds indicano però un metodo. Se i prezzi dei giovani - anche quelli che "hanno fatto vedere poco" - sono fuori scala, l’unica strada è arrivare prima, individuando i profili quando non sono ancora sotto i radar. Questo comporta un margine di rischio: investire su giocatori che hanno dimostrato meno, ma di cui si intravede il potenziale. È la linea che il club seguiva e che poi ha abbandonato e che ora forse dovrà accentuare.

La difficoltà ulteriore del mercato invernale, ma il Napoli dovrà muoversi

A questo discorso del cambiamento del mercato, si aggiunge l'ulteriore difficoltà di gennaio. Lo stesso Manna ha ricordato che il mercato invernae presenta complicazioni perché si gioca e non è semplice fare operazioni. La sfida sarà conciliare esigenze tecniche, necessità di lista e sostenibilità economica, in un mercato dove chi arriva dopo spende di più.