Ultim'ora De Bruyne via? Romano conferma la pista PSV: contatti con l'entourage! Ma ci sono altri club

Calciomercato Napoli, il PSV Eindhoven ha avviato i contatti per Kevin De Bruyne. Fabrizio Romano e Matteo Moretto raccontano gli sviluppi.

Il futuro di Kevin De Bruyne al Napoli potrebbe diventare uno dei temi più caldi del mercato di gennaio. Il PSV Eindhoven ha infatti manifestato un interesse concreto per il centrocampista belga, arrivando a contattare il suo entourage per valutare la fattibilità di un trasferimento. Una partenza anticipata non è ancora certa, ma il club olandese sta raccogliendo informazioni sulle condizioni economiche dell'operazione e sulla disponibilità del calciatore.

De Bruyne al PSV? Moretto conferma i contatti, Romano spiega la possibile scelta

A rivelarlo sono Matteo Moretto e Fabrizio Romano sul loro canale YouTube. Moretto conferma: "Abbiamo trovato conferme molto importanti sull'interesse del PSV Eindhoven". Anche altri club starebbero monitorando la situazione. Romano sottolinea invece il peso della volontà del belga: il PSV gli consentirebbe di avvicinarsi a casa, continuando a giocare in un campionato competitivo ma con pressioni differenti rispetto a Napoli. L'esperto di mercato ricorda inoltre il buon rendimento individuale di De Bruyne nonostante le difficoltà degli azzurri. Restano però da chiarire la posizione del Napoli, le richieste economiche e le intenzioni del giocatore. L'interesse è concreto, ma un eventuale trasferimento è ancora lontano dall'essere definito.