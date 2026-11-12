Difensori più duri affrontati in carriera? Pavoletti cita anche un ex azzurro

L'ex attaccante del Cagliari si è raccontato ripercorrendo alcune tappe della carriera e ricordando le sfide contro due grandi difensori.

Nel corso della sua carriera ha affrontato alcuni dei difensori più forti del calcio italiano, ma due nomi gli sono rimasti particolarmente impressi. Leonardo Pavoletti, ex attaccante del Cagliari, ha ripercorso alcune delle sfide più difficili della propria esperienza in campo in un'intervista al Corriere dello Sport. Il centravanti, che compirà 38 anni il prossimo 26 novembre, non ha ancora sciolto le riserve sul proprio futuro: si è preso tempo fino a gennaio per valutare un eventuale ritorno in campo. Nel frattempo si dedica alla famiglia, al corso da direttore sportivo a Coverciano e a Prolab, progetto dedicato alla preparazione atletica attraverso metodologie innovative e tecnologie applicate allo sport.

Pavoletti ricorda Koulibaly e Chiellini: il retroscena su Szczesny

Tra i difensori che gli hanno reso la vita più complicata, l'attaccante ha indicato due nomi di assoluto livello, legati anche alla sua esperienza in Serie A con Napoli e Cagliari: “Le botte? Poche. Koulibaly in allenamento a Napoli, Chiellini in campionato: un derby tra livornesi. Non gli ho mai fatto gol, complice un miracolo di Szczesny su una mia girata di testa”. Un ricordo che intreccia gli allenamenti in azzurro con le sfide in campionato contro la Juventus, nelle quali Pavoletti ha dovuto fare i conti con la solidità di Chiellini e con gli interventi decisivi del portiere polacco.