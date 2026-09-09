Podcast Allegri rapido in conferenza? Scozzafava: "Sta ancora prendendo le misure all'ambiente"

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Monica Scozzafava, giornalista del Corriere della Sera, è stato ospite della nostra Radio Tutto Napoli, l'unica radio tutta azzurra e sempre live su sito, app smartphone e smartTv e Dab Campania: "Le conferenze stampa di Allegri non durano mai più di 11-12, al più 13 minuti. Ieri credo che eravamo intorno alla ventina, compreso anche Di Lorenzo. Quindi molto, molto sintetico. Mi sembra ancora un Allegri un po' abbottonato, ma probabilmente prende le misure non soltanto alla squadra, ma prende le misure all'ambiente, al nuovo ambiente in cui si trova. È un Allegri sicuramente un po' diverso da quello che abbiamo visto e a Torino e a Milano. Spero che torni un po' al passato."

Cosa ti aspetti dalla gara di questa sera?

"Più che archiviare, io mi aspetto una prova più forte, più concentrata, più all'altezza, ma per la rabbia che si è accumulata per la sconfitta con l'Inter. Quindi, siccome questa è una squadra che di qualità ne ha, per carità, se noi ci mettiamo a paragonare il Napoli con l'Arsenal, allora non usciamo e non avremmo veramente niente da dire. Però il calcio, come sappiamo, non è esatto, per cui a volte serve qualità e Napoli ne ha, ma serve anche quella concentrazione massima, quell'attenzione maniacale che Allegri in questi giorni, in queste settimane, sta invocando, soprattutto dal punto di vista della fase difensiva, che potrebbe anche dar ragione alla squadra di Allegri che può chiudere questo match così importante con un risultato positivo. Il Napoli non parte nei pronostici con una sconfitta così scontata. Il Napoli ha le armi per eventualmente mettere in difficoltà anche l'Arsenal e poi ricordiamoci che si trova nel pubblico di casa, al Maradona, che seppur non sarà sold out, una grande sfida la darà e quindi mi aspetto una bella gara che il Napoli, diciamo, troverà a disavvantaggio, ma secondo me non troppo a disavvantaggio."

Prima ci interrogavamo anche sulla situazione legata al portiere.

"Sicuramente Meret la gioca stasera, ma penso che le giocherà tutte tranne la Coppa Italia. C'è, credo che almeno questa direttiva è abbastanza chiara, quindi toccherà a Milinkovic magari giocare qualche partita di campionato un po' più tranquilla e la Coppa Italia, ma Meret di fatto è il portiere titolare per Allegri e il portiere titolare gioca il campionato e la Champions."

Allegri quando è tornato al Milan era sempre sorridente, ironico, con la battuta pronta, qui a Napoli, lo hai sottolineato, lo vedo molto attento a ponderare ogni minima frase e parola.

"Sì, noi abbiamo, come dire, elogiato Allegri tante volte, io personalmente l'ho fatto perché è molto simpatico, è molto ironico, è una persona di mondo, un uomo di mondo, che non si è mai preso troppo sul serio, pur potendolo fare, per carità, per la sua esperienza, per il suo palmarès, per quello che ha fatto in carriera. Ora è come se stesse ancora prendendo le misure all'ambiente e anche alla stampa"