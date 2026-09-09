Radio TN Minervini sulla Champions: "ADL si aspetta una cosa da Allegri"

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"Interessante questa soluzione del doppio play, con un centrocampo che potrebbe diventare quasi un 4-2-3-1"

Arturo Minervini, vice direttore di TuttoNapoli, è intervenuto sulla nostra Radio Tutto Napoli, l'unica radio tutta azzurra e live tutto il giorno su sito, app smartphone e smartTv e DAB Campania: "Questa sera conta la prestazione più del risultato. Ecco, quindi non bisogna far drammi se dovesse andar male, bisogna però analizzare la prestazione, quello sì. Ci aspettiamo dal Napoli delle risposte sul piano tattico, sul piano caratteriale, su come Allegri preparerà questa partita, perché poi Allegri arriva al Napoli con una missione specifica affidatagli da De Laurentiis: quella di fare meglio in Champions League. L'anno scorso il presidente era rimasto molto deluso dall'uscita di Conte, che arrivò trentesimo. Ecco, ad Allegri viene affidato questo compito e le speranze, ma anche le aspettative del club sono quelle di vedere un Napoli comunque competitivo".

Napoli-Arsenal ed un possibile cambio modulo

"Interessante questa soluzione del doppio play, con un centrocampo che potrebbe diventare quasi un 4-2-3-1 e De Bruyne libero di alzarsi alle spalle di Hojlund per cercare la verticalizzazione. L’avevano fatto molto bene l’anno scorso in Champions, proprio in casa contro lo Sporting Lisbona. Speriamo sia un Napoli molto compatto e solido, ma che chiaramente non si limiti ad aspettare l’Arsenal.