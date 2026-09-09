Arsenal, Calafiori: "Napoli città speciale, il Maradona sarà elettrizzante"

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Calafiori presenta Napoli-Arsenal: emozione per il Maradona e grande fiducia nei Gunners.

Riccardo Calafiori, difensore dell’Arsenal, ha parlato al sito ufficiale dei Gunners alla vigilia della sfida di Champions League contro il Napoli. Il nazionale italiano non ha nascosto l’emozione per il ritorno nel suo Paese e per la possibilità di giocare in uno stadio come il Maradona. Calafiori ha inoltre sottolineato il grande momento attraversato dalla squadra di Mikel Arteta e la fiducia maturata grazie ai risultati ottenuti anche nelle ultime stagioni europee.

Calafiori su Napoli-Arsenal: «Siamo molto fiduciosi in questo momento»

"Sono emozionato. È bello anche iniziare in Italia, a Napoli, una città speciale, e non vedo l'ora di giocare questa partita. Penso che sarà fantastico, soprattutto per una serata di Champions League, lo stadio sarà sicuramente elettrizzante e non vedo l'ora di scendere in campo. Abbiamo iniziato nel modo perfetto, direi, e spero che possiamo continuare così.

Mi diverto sempre molto a giocare con i miei compagni di squadra, e il modo in cui stiamo giocando, soprattutto in questo inizio di stagione, è fantastico Il ritmo che abbiamo, credo si veda in campo, e mi piace molto. Penso che il capo e lo staff abbiano notato questa mia [abilità] e abbiano cercato di aiutarmi, anche con i tempi dei movimenti e con i percorsi da seguire. Ma ovviamente, essendo un difensore, devo anche dare una mano alla squadra in questo senso. Quando occupo questa posizione, c'è sempre un altro giocatore che cerca di aiutarmi o di difendermi.

Penso che si sia potuto notare dalle ultime due edizioni che abbiamo vinto la maggior parte delle partite e che la prima volta siamo arrivati ??in semifinale, mentre la scorsa stagione siamo giunti in finale. Quindi è davvero importante per noi e dobbiamo continuare così. Siamo molto fiduciosi in questo momento, soprattutto grazie a tutti i risultati che abbiamo ottenuto."