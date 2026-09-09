"Per una volta, consigliamo ad Allegri di fare l’Allegri": l'analisi della rosea Napoli-Arsenal
In vista della sfida contro l’Arsenal, la Gazzetta dello Sport si sofferma sull’atteggiamento che potrebbe adottare Massimiliano Allegri. Il quotidiano invita il tecnico del Napoli a non snaturarsi e a prestare particolare attenzione ai rischi che potrebbero nascere da una partita troppo aggressiva. «Per una volta, consigliamo ad Allegri di fare l’Allegri», si legge in un pezzo della Gazzetta dello Sport. Il riferimento è soprattutto alla necessità di mantenere equilibrio contro un avversario capace di diventare estremamente pericoloso quando trova campo da attaccare.
Contro l’Arsenal serviranno equilibrio e attenzione: Gilmour può essere la scelta per sostituire Anguissa
La Gazzetta sottolinea infatti come «aggredire l’Arsenal può esporre a ripartenze micidiali», indicando quindi una possibile strada per affrontare la partita: «Meglio rinserrare le linee». Un atteggiamento prudente che potrebbe riflettersi anche nelle scelte a centrocampo. Con Anguissa indisponibile, Allegri sembra orientato a puntare su Gilmour. Una soluzione giudicata positivamente dal quotidiano: «Che Allegri, per sostituire l’indisponibile Anguissa, sia orientato a puntare su Gilmour, un altro regista, ci sembra positivo».
La presenza di Gilmour andrebbe nella direzione di un centrocampo particolarmente attento alla gestione del pallone e alla capacità di spezzare il gioco avversario. Secondo la Gazzetta, infatti, questa scelta «significa che vuole una mediana di gente abile a interrompere il possesso altrui e a distribuire palloni puliti nell’immediatezza».
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