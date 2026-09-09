Neres supera il provino e verrà convocato: il brasiliano ci sarà, ma non dall'1
Massimiliano Allegri deve fare i conti con un'infermeria affollata in vista della sfida di Champions League contro l'Arsenal. Le assenze pesanti a centrocampo di Frank Zambo Anguissa e Scott McTominay obbligano il tecnico livornese a ridisegnare la linea mediana, dove le scelte appaiono ormai tracciate. In mezzo al campo è pronto il tridente d'autore con Billy Gilmour e Stanislav Lobotka in regia, affiancati da Kevin De Bruyne, al suo debutto assoluto dal primo minuto in questa stagione.
Le condizioni di Neres
L'esterno brasiliano David Neres ha superato il provino di rifinitura e sarà regolarmente nell'elenco dei convocati, partendo però dalla panchina. Il tridente d'attacco: Sul fronte offensivo Allegri si affida al tridente composto da Matteo Politano, Rasmus Højlund e il giovane Alisson, pronto a sfruttare la chance da titolare per scardinare la difesa dei Gunners. Lo riporta la redazione di Sky Sport.
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