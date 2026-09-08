Arsenal, Arteta teme il Maradona: "Campo ostico, conosco l’atmosfera. E su Allegri..."

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Arteta presenta Napoli-Arsenal e avverte i Gunners sulle difficoltà e sull’atmosfera del Maradona.

Alla vigilia dell’esordio in Champions League contro il Napoli, Mikel Arteta ha presentato la sfida ai microfoni ufficiali dell’Arsenal. Il tecnico dei Gunners ha sottolineato l’entusiasmo per l’inizio della nuova avventura europea e l’importanza di partire immediatamente con una prestazione di alto livello. Grande attenzione anche al fattore Maradona, con Arteta che conosce già lo stadio e l’atmosfera che può creare il pubblico napoletano.

Arteta sul Napoli: «Il loro record in casa è davvero forte»

"Sono davvero entusiasta. Sappiamo cosa significa questa competizione per tutti noi, anche grazie all'esperienza dell'anno scorso, quindi dobbiamo iniziare con la prima partita in un posto davvero, davvero difficile, ma siamo davvero entusiasti di iniziare la stagione. Iniziamo bene domani; è l'unica cosa che possiamo fare. Iniziamo con una grande prestazione domani per aumentare le probabilità di vincere la partita.

La costanza nelle prestazioni che offriamo e il fatto che siamo stati davvero dominanti anche quando giochiamo in casa. Con la nostra identità, con ciò che vogliamo ottenere nelle partite, credendo e essendo convinti di poterlo fare. Sarà un campo davvero ostico, sono già stato in quello stadio, conosco l'atmosfera che creano, il loro record in casa è davvero, davvero forte. Hanno un allenatore molto esperto, molti giocatori che hanno militato anche nel nostro campionato, quindi sappiamo che la sfida ci aspetta. Siamo preparati e pronti a scendere in campo".