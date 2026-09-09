Ultim'ora Formazione Napoli, Sky: "Scelta fatta in mediana. Novità in difesa"

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Massimiliano Allegri ha sciolto gli ultimi dubbi di formazione per il debutto stagionale del Napoli in Champions League contro l'Arsenal, confermando l'assetto tattico basato sul 4-3-3 ma ridisegnando l'undici titolare per far fronte alle pesanti assenze in mediana. Tra i pali ci sarà Meret, protetto da una linea difensiva composta dal capitano Di Lorenzo e Olivera sulle corsie esterne, con la novità Rafa Marín al centro della retroguardia al fianco di Rrahmani. In mezzo al campo, le defezioni contemporanee di Frank Zambo Anguissa e Scott McTominay costringono il tecnico livornese a rivoluzionare il reparto: la regia sarà affidata a Lobotka con Gilmour al suo fianco, mentre la grande novità è rappresentata da Kevin De Bruyne, pronto al suo esordio assoluto da titolare in questa stagione per garantire qualità e visione di gioco nella notte europea.

Neres recupera per la panchina, chance da titolare per Alisson

Per quanto riguarda il tridente d'attacco, lo staff medico azzurro ha sciolto le riserve sulle condizioni di David Neres. Il brasiliano ha superato con esito positivo il test fisico svolto durante la rifinitura mattutina al ginocchio ed è stato regolarmente inserito nella lista dei convocati, anche se partira dalla panchina per rappresentare un'arma da giocarsi a gara in corso. Dal primo minuto l'attacco si affiderà alla potenza di Rasmus Højlund come terminale centrale, supportato a destra da Matteo Politano e a sinistra dal giovane Alisson, chiamato a sfruttare una grande occasione nell'undici di partenza per scardinare la difesa dei Gunners.

La probabile formazione del Napoli

4-3-3: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Rafa Marin, Olivera; Gilmour, Lobotka, De Bruyne; Politano. Hojlund, Alisson. All. Allegri