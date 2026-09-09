Live Youth League, Napoli-Arsenal 0-0: inizia la gara a Cercola!

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Gli azzurrini di Antonio Nocerino debuttano nella nuova Youth League ospitando l'Arsenal a Cercola: segui con noi la diretta live della partita.

PREMI F5 PER AGGIORNARE LA DIRETTA TESTUALE DI NAPOLI-ARSENAL DI YOUTH LEAGUE

1' - INIZIA IL MATCH

14.00 - Viene intanto osservato un minuto di silenzio per la tragedia che ha colpito il Nepal

14.00 - Napoli da destra verso sinistra in questa prima frazione

13.58 - Tutto pronto per l'inizio del match!

13.56 - Squadre in campo!

13.43 - Nonostante le alte temperature e l'orario, ampia affluenza qui al Piccolo di Cercola dove sugli spalti sono presenti circa 100 persone.

13.25 - Ecco l'11 iniziale delle due squadre

Napoli: Pugliese; Zappala, Lieto, Branchizio; Melnyk, De Stefano, Chiummariello, Liccardo; Barido; Mane, Pereyra. All.Nocerino

Arsenal: Porter, Hamill. Clarke, Upsan, Ogunnaike, Donczew, Julienne, Ibrahim, Hashi, Nwaneri, Harriman. Allenatore:David Horseman.

13.00 - Squadre in campo per il riscaldamento

12.30 - Benvenuti alla diretta testuale del primo match di Youth League tra Napoli ed Arsenal qui dall'arena di Cercola.

Si alza il sipario sulla nuova stagione europea del settore giovanile del Napoli. Allo stadio "Giuseppe Piccolo" di Cercola, alle ore 14:00 di oggi, mercoledì 9 settembre, i ragazzi di Antonio Nocerino affrontano l'Arsenal nella prima giornata della fase campionato di UEFA Youth League 2026/2027. Una sfida di prestigio che anticipa di poche ore l'esordio in Champions League della prima squadra di Massimiliano Allegri, in campo questa sera al Maradona contro gli stessi Gunners.

Il momento del Napoli Primavera

Per gli azzurrini si tratta di un impegno completamente diverso rispetto a quelli affrontati nelle prime uscite stagionali. La squadra di Nocerino arriva a questo appuntamento dopo un avvio complicato in Primavera 2, con la sconfitta per 3-1 nel derby contro l'Avellino, gara in cui il gol della bandiera partenopea era stato firmato da Pereyra. La Youth League rappresenta dunque subito l'occasione per cambiare passo, in un contesto internazionale che alza sensibilmente il livello di difficoltà e, con esso, anche le motivazioni per i giovani talenti azzurri.

Un avversario di livello internazionale

Dall'altra parte della barricata si presenta un Arsenal abituato a lavorare con prospetti di grande qualità e reduce da una struttura tecnica e atletica di primissimo livello nel panorama delle accademie europee. I Gunners arriveranno a Cercola con l'intenzione di imporre da subito il proprio gioco, puntando su un pressing aggressivo fin dalle prime fasi di costruzione per approfittare degli eventuali errori difensivi partenopei e innescare rapidamente i propri attaccanti.

Data e orario: mercoledì 9 settembre 2026, ore 14:00

Sede: Stadio "Giuseppe Piccolo", Cercola (Napoli)

Competizione: UEFA Youth League 2026/2027, 1ª giornata fase campionato

Arbitro: Ante Culina (Croazia)

TV e streaming: partita non trasmessa in televisione né in streaming su UEFA.tv. Diretta testuale su TuttoNapoli.net