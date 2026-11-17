Podcast Bilancio SSC Napoli, Caporale: "Ora per ADL c'è una sola strada da intraprendere"

Il giornalista Carlo Caporale, opinionista RTN, è stato protagonista nel solito punto nel "Buongiorno Tutto Napoli", la prima trasmissione live già dalle 7 sulla nostra Radio Tutto Napoli, l'unica radio tematica sul Napoli live tutto il giorno su sito, app smartphone e smartTv e DAB Campania.

Il bilancio del Napoli conferma una società economicamente sana, con un fatturato record e un utile positivo. Qual è il quadro che emerge e cosa possiamo aspettarci dal mercato di gennaio?

"I numeri confermano che il Napoli è una società sana, capace soprattutto di amministrarsi bene. Il biennio di Conte ha rappresentato un cambiamento importante nella gestione economica e nelle strategie di mercato rispetto alla tradizione dell'era De Laurentiis. È stata una scelta consapevole e programmata, che il club ha potuto permettersi e dalla quale sono arrivati risultati importanti: una Supercoppa, un primo e un secondo posto in campionato. Al di là di alcune spese eccessive e di investimenti che non hanno prodotto i risultati sperati, ci sono stati anche introiti significativi che hanno contribuito al riequilibrio dei conti. Ora il Napoli sembra voler tornare progressivamente alla gestione del passato, quella che gli ha permesso di mantenere una competitività costante e di qualificarsi quasi sempre alle competizioni europee. Nel medio-lungo periodo, però, sarà fondamentale investire sulle infrastrutture e aumentare il fatturato. Il calcio italiano soffre soprattutto per la questione degli stadi e il Napoli, rispetto alle principali concorrenti di Serie A, registra già una differenza di ricavi di circa 70 milioni. Un divario che potrebbe aumentare ulteriormente nei prossimi anni. È un percorso che richiede tempo e investimenti, ma che potrebbe aprire anche a future valutazioni sulla cessione del club. Nel frattempo, la società dimostra di essere solida e di voler proseguire il percorso intrapreso. Bisognerà capire se le prossime scelte di mercato saranno più efficaci rispetto a quelle dell'ultimo periodo."

Stadio e centro sportivo rappresentano quindi l'ultimo passaggio fondamentale per completare il percorso di crescita del Napoli?

"Questo passaggio non è più rinviabile. Il Napoli deve mettersi al passo con i principali club italiani e internazionali. In Italia il problema delle infrastrutture è storico: molti stadi risalgono al secolo scorso e non sono più adeguati alle esigenze delle società, del pubblico e di un calcio che è cambiato anche nel modo di vivere gli eventi sportivi. Gli Europei del 2032 stanno contribuendo ad accelerare alcuni processi, anche attraverso la nomina di un commissario straordinario che dovrebbe semplificare le procedure burocratiche e favorire gli investimenti. Uno stadio moderno, però, non rappresenta soltanto un vantaggio sportivo: è soprattutto un importante motore economico. Può generare ricavi durante tutta la settimana attraverso musei, ristoranti, attività commerciali e servizi, non soltanto nei giorni delle partite. Gli altri Paesi europei hanno compreso questa opportunità da decenni, mentre l'Italia è rimasta indietro per ragioni economiche, politiche e di programmazione. Ora bisogna capire se questa nuova spinta riuscirà finalmente a portare il sistema nella direzione giusta."