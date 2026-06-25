Podcast Calciomercato Napoli, Ceccarini: "Napoli avanti per Gila! L'Atalanta non è un problema"

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Nicolò Ceccarini parla a Radio Tutto Napoli del calciomercato azzurro, dalla situazione portieri all'operazione per Mario Gila.

Niccolò Ceccarini, direttore di Tuttomercatoweb.com, è intervenuto su Radio Tutto Napoli, l'unica radio tutta azzurra e live tutto il giorno, che puoi seguire sulle app gratuite (per Iphone o per Android, Android Tv ed LG), in DAB o qui sul sito anche in video: "Gila? Credo che il Napoli abbia un netto vantaggio, perché ha già trovato un accordo con il calciatore. Adesso bisognerà raggiungere quello con la Lazio, ma non mi sembra ci sia un muro invalicabile, anzi vedo un'apertura piuttosto importante. Allegri lo vuole fortemente e penso che De Laurentiis abbia intenzione di accontentare il nuovo allenatore. È un'operazione economicamente importante, anche perché il 50% della futura rivendita spetterà al Real Madrid. Il Napoli potrebbe anche inserire nell'affare uno o due giocatori in prestito, come Rafa Marin o Lorenzo Lucca, che in Serie A può sempre far comodo. L'unica squadra che avrebbe potuto creare problemi era la Juventus, ma oggi non mi sembra abbia la forza per inserirsi in questa trattativa. Per questo motivo considero abbastanza probabile il trasferimento di Gila al Napoli."

L'arrivo di Gila conferma la volontà di proseguire con la difesa a tre?

"Può essere un'indicazione. La rosa del Napoli è già molto competitiva e ben costruita. Bisognerà capire se ci saranno uscite importanti, soprattutto a centrocampo. Se dovessero partire due centrocampisti, allora ne arriverà uno nuovo. Altrimenti non vedo grandi rivoluzioni. Davanti c'è ancora da capire cosa succederà con Lukaku. Allegri ha sempre avuto una grande considerazione di lui e non darei per scontata la sua partenza. Poi ci sono Hojlund, Politano, Alisson Santos, Cioffi e tanti altri giocatori di valore. Il Napoli, nelle ultime due sessioni di mercato, ha già costruito una rosa importante e non credo assisteremo a stravolgimenti. Se dovessero partire alcuni centrocampisti, allora Allegri potrebbe anche pensare a Rabiot, anche se dal punto di vista economico sarebbe un'operazione molto complicata."

Capitolo portieri: Milinkovic-Savic sembra destinato a partire. Se arrivasse Vicario, quale sarebbe lo scenario?

"Secondo me uno dei due portieri andrà sicuramente via. Se arriva Vicario, però, bisogna chiarire subito le gerarchie. Vicario non è un portiere qualsiasi: è stato titolare al Tottenham e parliamo di un club dal grande blasone. Se fai un investimento di circa 20 milioni per lui, devi stabilire immediatamente chi sarà il numero uno. Meret resta il titolare oppure diventa Vicario? È una scelta che va definita subito, perché nel ruolo del portiere le gerarchie sono fondamentali. Poi è normale che durante la stagione possano esserci infortuni, squalifiche o altri imprevisti, ma le idee devono essere chiare fin dall'inizio. Se non lo sono, rischiano di nascere situazioni complicate da gestire."