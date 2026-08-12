Minervini: "Badiashile non basta, difesa con troppe incertezze fisiche"

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Il vice-direttore di TuttoNapoli.net, Arturo Minervini, è intervenuto a "Buongiorno TuttoNapoli" sulla nostra Radio Tutto Napoli

Il vice-direttore di TuttoNapoli.net, Arturo Minervini, è intervenuto a "Buongiorno TuttoNapoli" sulla nostra Radio Tutto Napoli, prima radio tematica sul Napoli che puoi ascoltare/vedere qui sul sito o sulle app (per Iphone/Ipad o per Android): "L’avevo detto prima, credo che vada ribadito anche adesso, in particolare dopo l’infortunio di Marianucci. Al Napoli in questa sessione di mercato servono due centrali da acquistare, non ne basta uno soltanto.

Su Buongiorno ci sono tante incognite fisiche e psicologiche, lo stesso Rrahmani puntualmente è soggetto a infortuni muscolari. Rafa Marin non può essere considerato, ad oggi, uno da rotazioni e lo stesso Beukema si porta indietro questi problemi fisici. Non si può rischiare di partire così corti in un reparto delicato come quello della difesa, Badiashile può essere una bella scommessa ma serve un altro co-titolare".