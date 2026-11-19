Podcast Rizzetta-Napoli, Corbo: "Ne ho parlato per primo, poi un episodio mi ha fatto riflettere"

Antonio Corbo, giornalista, editorialista di Repubblica, è intervenuto sulla nostra Radio Tutto Napoli, l'unica radio tematica sul Napoli live dalle 7 su sito, app smartphone e smartTv e DAB Campania.

Come giudica l'operazione del Napoli per l'acquisizione dei terreni destinati al nuovo centro sportivo?

"Mi sembra soprattutto un'operazione propagandistica, per dimostrare che il Napoli si sta muovendo per il futuro e per dare consistenza patrimoniale alla società. Le modalità, però, mi sembrano piuttosto complicate e artificiose. Non capisco perché coinvolgere la ZES in un progetto che riguarda un centro sportivo, con campi e strutture per il settore giovanile. Sono favorevole a sfruttare tutte le opportunità offerte dalle istituzioni, se ci sono dei vantaggi, ma preferisco le cose semplici: si individua un terreno, si compra e si va avanti. Vedremo cosa succederà, naturalmente, e faccio i miei auguri al Napoli."

Questo progetto potrebbe rappresentare una svolta nella politica societaria, soprattutto per quanto riguarda gli investimenti nel settore giovanile?

"Potrebbe essere una svolta nella cultura d'impresa di De Laurentiis. La sua mentalità è sempre stata quella di una produzione cinematografica: si arriva in un posto, si realizza un film e poi si riparte, senza investimenti immobiliari strutturali. Adesso, per dare consistenza patrimoniale alla società, sembra necessario cambiare approccio. Tuttavia, la partenza mi è sembrata piuttosto minimal: c'è un impegno preliminare per acquisire i terreni e poi realizzare le strutture, con tempi ancora lunghi e diversi passaggi da completare. De Laurentiis ha avuto ragione molte volte nelle sue intuizioni, ma al momento vedo un progetto ancora nebuloso e complicato."

L'annuncio del nuovo centro sportivo potrebbe significare l'abbandono del progetto legato alla Napoli orientale?

"Quello della Napoli orientale è un progetto enorme, perché la città può svilupparsi soprattutto verso est. A ovest ci sono Bagnoli e altre aree che presentano forti vincoli, mentre nella zona retroportuale ci sono circa 820 ettari da riqualificare. È lì che si trova il futuro urbanistico della città. De Laurentiis ha avuto il merito di intuire e condividere questa prospettiva, ma si tratta di un progetto che richiederà probabilmente 10 o 20 anni. Non bisogna dimenticare che per approvare il piano regolatore di Napoli sono stati necessari 42 anni. I tempi del calcio sono completamente diversi da quelli dell'urbanistica."

I contatti con Matteo Rizzetta e con altri gruppi finanziari possono aver accelerato queste operazioni?

"Voglio essere chiaro: di Matt Rizzetta si parla ormai da un anno e mezzo e fui il primo a dare la notizia del suo interessamento. Poi ho smesso di occuparmene, anche perché Rizzetta è impegnato nel basket. Dopo aver mancato l'acquisizione della Reggina, superato da Lotito, ho avuto l'impressione che mancasse quella forza imprenditoriale capace di arrivare e concludere rapidamente un'operazione. La mia esperienza mi ha insegnato che i grandi accordi si fanno prima e si annunciano dopo. In questo caso, invece, se ne parla da molto tempo senza arrivare a una conclusione. Rizzetta è una persona rispettabilissima e non voglio assolutamente mettere in discussione la sua reputazione, ma credo sia necessario essere prudenti: prima o poi bisognerà arrivare a un annuncio concreto."

Le voci sulle possibili cifre per la cessione di De Bruyne possono far pensare a un suo addio?

"Credo che entrambe le parti abbiano interesse a portare avanti un'operazione. Questo non significa necessariamente che il Napoli voglia cedere il giocatore: chi è interessato prova a offrire una cifra più bassa, mentre il club cerca di ottenere il massimo. Dopo la prestazione con la nazionale belga, De Bruyne si è dimostrato ancora un giocatore molto importante. Il Napoli fa bene a riflettere: per sette milioni di euro, secondo me, sarebbe da cedere, mentre per due milioni non ci penserei nemmeno."

La prestazione di De Bruyne con il Belgio ha evidenziato anche una condizione atletica sorprendente.

"Voglio raccontare un retroscena: lunedì mattina ho fatto arrivare ad Aurelio De Laurentiis un consiglio, dicendogli che avrebbe dovuto prendere il preparatore atletico della nazionale belga. De Bruyne in quella partita sembrava avere quindici anni in meno: aveva una corsa fluida, rotonda, e una condizione fisica straordinaria. Mi sono chiesto quanto potrebbe costare ingaggiare un professionista di quel livello. De Bruyne si allena per l'80% a Napoli, poi raggiunge la nazionale e gioca immediatamente a quei livelli. Bisognerebbe capire cosa cambia nella preparazione e quali esercizi vengono svolti. Da due anni cerco di comprendere perché il Napoli incappi in così tanti infortuni. È un aspetto che merita un approfondimento immediato. Guardando De Bruyne, sembrava un giocatore liberato da ogni limite fisico. Chi ha un po' di occhio si rende conto che dietro quella prestazione c'è una preparazione atletica straordinaria. Oggi la preparazione fisica e la medicina sportiva hanno fatto passi avanti enormi: la condizione atletica incide per il 60-80% sull'esito di una partita, perché senza le gambe non si vince."