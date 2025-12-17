Podcast Cannella: "Lucca non parte perché ci vorrà tempo per vedere Lukaku"

vedi letture

Giuseppe Cannella, operatore di mercato, è intervenuto nel corso de Il Bar di Tuttonapoli, trasmissione sulla nostra Radio Tutto Napoli, prima radio tematica sul Napoli, in onda tutto il giorno, che puoi ascoltare/vedere qui sul sito o sulle app (qui per Iphone/Ipad o qui per Android).

"Oggi il calcio è cambiato tanto, è uno show, uno spettacolo a tutte le ore, le gare sono aumentate e il fisico è sollecitato tanto. E poi ci sono anche novità tecniche o tattiche. Oggi si fa fatica per un fatto economico a trovare i Totti, Baggio o Del Piero e allora si va sempre sull'aggresione o sulla forza fisica. Ci sta che in un periodo vai alla grande e poi altre volte vai meno forte e quindi i risultati sono condizionati dagli infortuni e dalle assenze. Credo che Conte vorrà giocarla di rimessa con Lang, Neres e Hojlund pronti a ripartire.

"Allegri e Conte, che partita si aspetta? Queste sono sfide da viver con lae serenità giusta. Nessuno è migliore dell'altro, sono ottimi tecnici ma alla fine sono sempre i giocatori a sistemare il valore di un allenatore. Se hai un giocatore che da solo determina è un bel vantaggio e oggi, pensando alle due rose, il Milan ha qualche individualità in più, anche perché nel Napoli manca De Bruyne".

"Lucca? A ogni giorno di inattività agonistica ne corrispondono tre di recupero. Se Lukaku è fermo da quattro mesi, ci vorrà tempo per fare una partita che ha rilevanza diversa rispetto agli allenamenti. Bisogna stare attenti per evitare ricadute e con la struttura che ha non è facile trovare la condizione. Ecco perché dico che Lucca non partirà".

"Vergara credo che debba e possa rimanere mentre Ambrosino è giusto che possa fare il percorso di Zanoli e Gaetano andando via altrove a giocare. Ambrosino ha fatto una grande esperienza in questi mesi e credo che ora possa avere anche un po' di mercato".