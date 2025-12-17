Podcast Forgione: "Allegri? ADL lo aveva quasi preso, la sua filosofia ormai è cambiata"

Angelo Forgione, giornalista e scrittore, è intervenuto nel corso di 'Napoli Talk', trasmissione sulla nostra Radio Tutto Napoli, prima radio tematica sul Napoli, in onda tutto il giorno, che puoi ascoltare/vedere qui sul sito o sulle app (qui per Iphone/Ipad o qui per Android).

"Quella di Conte è stata una conferenza da prassi, ma cosa si può dire in un evento del genere? Lukaku in gruppo fa bene allo spogliatoio dopo due sconfitte consecutive. Anche io ero favorevole alla finale anziché questo format allargati, ma conosciamo bene i tempi che viviamo. Lo abbiamo detto già la scorsa settimana, le squadre italiane sono alla canna del gas e queste trasferte così ricche sono necessarie e ne va della sopravvivenza dei club. Alla fine a pagare sono i giocatori che vengono spremuti con gli infortuni e le preoccupazioni che salgono. Ma questo vale non solo per il calcio ma anche per tutte le cose moderne".

"Allegri e Conte sono tra gli allenatori più vincenti della storia del calcio italiano. E' una bella storia in panchina. Allegri poteva essere sulla panchina del Napoli se Conte fosse andato alla Juve. De Laurentiis si era già cautelato andando avanti con la filosofia non più del bel gioco ma di allenatori vincenti ed esperti. Ma la partita di domani sarà diversa da quella di settembre e sarà anche un Napoli diverso dalle ultime due uscite".

"Pensare ai playoff in Serie A è impensabile, non c'è spazio per altre partite. Ci vorrebbero 16 squadre per i playoff. E' una discussione che non possiamo proprio aprire in questo momento".

"La Supercoppa è troppo importante, va vinta. In attacco mi aspetto novità soprattutto dopo le difficoltà dell'ultimo periodo".