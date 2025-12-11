Radio TN Caporale: "Milinkovic ha giocato la peggior partita da quando è a Napoli"

Il giornalista Carlo Caporale è intervenuto nel corso di 'Buongiorno Tuttonapoli'

"C'è un deficit di organico evidente, in panchina c'erano pochi giocatori di movimento ieri oltre ai portieri. La prestazione non è stata all'altezza ma è comprensibile proprio per il tour de force che continuerà ad accompagnare gli azzurri che accusano la fatica anche mentale, non solo fisica. Se ne vinci cinque di fila con grande intensità e grande gioco poi è dura ripetersi senza qualche ricambio".

"Già prima dell'1-0, nato comunque da un rimpallo, c'erano state occasioni pericolose per il Benfica. Le cose sono andate così anche nel secondo tempo. Il Napoli si era aggiustato con l'ingresso dei nuovi ma poi non ha avuto la capacità di ribaltarla perché, ripeto, è mancata anche una reazione nervosa che è stata solo accennata".

"Milinkovic-Savic bocciato? E' stata la sua peggior partita da quando è a Napoli. Lo abbiamo spesso elogiato e gli abbiamo fatto i complimenti quando lo meritava, ieri insieme a tanti altri non è stato all'altezza della situazione. Ha fatto anche un paio di parate all'inizio e alla fine ma sui due gol poteva fare di più ed è stato poco reattivo".