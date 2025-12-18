Radio TN Caporale: "Si può vincere anche ruotando qualcuno! In finale c'è un vantaggio..."

Il giornalista Carlo Caporale è intervenuto nel corso di "Napoli in campo" sulla nostra Radio Tutto Napoli, prima radio tematica sul Napoli, in onda tutto il giorno, che puoi ascoltare/vedere qui sul sito o sulle app (qui per Iphone/Ipad o qui per Android): "Nel secondo tempo il Milan non ha trovato mai giocate, spazi, il Napoli invece dicevamo avrebbe potuto chiuderla sfruttando le ripartenze e l'ha fatto, sfiorando anche il 3-0. E' andato più vicino il Napoli al 3-0 che il Milan a riaprirla. Questa però è solo una tappa, ora attendiamo l'esito dell'altra semifinale.

Preferenza? Io sono dell'opinione di Hojlund, deve essere lo stesso per noi. Chi preverrà, avrà meritato, e dobbiamo essere pronti per affrontare chiunque vincerà. Il Napoli deve pensare a recuperare le energie, questa è stata una bella risposta da questo punto di vista ed un giorno in più di riposo rispetto all'altra squadra può essere un vantaggio. Oggi abbiamo visto che si può vincere anche ruotando qualche giocatore, sia dall'inizio che in corso d'opera! Un modo per gestire meglio le risorse anche in futuro. Il Napoli per essere questo deve stare bene fisicamente, deve avere intensità, la preparazione c'è... ma se non recupera perché gli impegni sono ravvicinati e ci sono poche rotazioni insistendo solo su alcuni, non facendo rifiatare, deve far riflettere nella gestione. Quando possibile, bisogna ruotare"