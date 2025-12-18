Podcast Il Mattino, Monti: "A Firenze il Napoli ha perso un po' Lucca. Vi spiego"

vedi letture

Gianluca Monti, giornalista de Il Mattino, è intervenuto nel corso de 'Il Bar di Tuttonapoli', trasmissione sulla nostra Radio Tutto Napoli, prima radio tematica sul Napoli, in onda tutto il giorno, che puoi ascoltare/vedere qui sul sito o sulle app (qui per Iphone/Ipad o qui per Android): "Politano a tutta fascia è una cosa che abbiamo già visto ripetutamente. Garantisce qualità in fase offensiva, quando può puntare l'avversario, ma anche tanta fase difensiva. Il Milan da qualche settimana a questa parte ha trovato negli esterni una chiave. Prima si affidava molto alla coppia Leao-Pulisic. Non so se la partita si deciderà in fascia perché secondo me si deciderà anche sull'emotività: chi va in vantaggio tende a preservarlo ancor di più perché garantisce l'accesso a una finale e chi va in svantaggio magari va all'assalto. Sono partite emozionali perché non siamo in campionato. Mi aspetto gare sbarazzine, che magari non fanno propriamente parte del gioco di Conte e Allegri.

Ritorno Lobotka? Un giocatore importante per il Napoli, a maggior ragione in un momento così. Bisogna saper gestire i tempi della partita, bisogna avere una protezione davanti alla difesa e quindi avere Lobotka può rappresentare un grandissimo vantaggio. Lobotka è sempre meglio averlo, ma a maggior ragione col Milan, che gioca molto tra le linee con Pulisic per tirare fuori i centrali azzurri.

Rientro Lukaku? Faccio fatica a immaginarlo insieme a Hojlund quando starà bene, per questione di caratteristiche. Poi succederà, magari nei finali di gara. Ma Lukaku deve ritrovare prima condizione e per trovarla dovrà giocare. Hojlund e Lukaku in una squadra come il Napoli è difficile immaginarli insieme.

Cosa fare con Lucca che avrà ancora meno spazio? Fin qui nella testa di Lucca ha inciso il fatto che sia arrivato Hojlund e abbia subito giocato a Firenze. Lì secondo me Lucca lo perdi un po', non tutti hanno la forza mentale per reagire a questo tipo di scossone. Lucca è un investimento fatto dal Napoli e secondo me devi pensare a due scenari per la prossima estate. Poi c'è da capire cosa succederà con Lukaku l'anno prossimo, secondo me il Napoli proverà a liberarsi del suo contratto".