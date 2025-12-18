Radio TN Filardi: "Un passaggio necessario oggi è il turnover, Conte pare si stia adattando"

Massimo Filardi, ex calciatore del Napoli, è intervenuto nel corso di 'Cronache azzurre', trasmissione sulla nostra Radio Tutto Napoli, prima radio tematica sul Napoli, in onda tutto il giorno, che puoi ascoltare/vedere qui sul sito o sulle app (qui per Iphone/Ipad o qui per Android): “Mi aspetto una grande gara del Napoli. La chiave sarà pareggiare gli uomini a centrocampo. Contro squadre che giocano a tre in mezzo non puoi concedere superiorità: Conte lo sa e credo che preparerà una mossa tattica per andare uomo contro uomo”.

Quale sistema può funzionare meglio?

“Un 3-5-2 o un 4-3-3 adattato, l’importante è l’equilibrio centrale. Il Milan ha forza lì: se non pareggi, rischi che i difensori escano e lascino spazio tra le linee, soprattutto a Pulisic”.

Il Napoli alterna picchi e cali: perché?

“Giocando ogni tre giorni capita la partita ‘scarica’. L’evoluzione che manca è questa: quando capisci che non puoi vincere, non devi perdere. Anche il punto pesa, specie in un campionato così corto”.

Sulla gestione della rosa e il turnover?

“Oggi con cinque cambi il turnover è fondamentale. Non serve rivoluzionare, ma cambiare il 40-50% sì. Conte si sta adattando: è un passaggio necessario”.

Cosa rappresenta Napoli-Milan per la piazza?

“È una classica vera. Il Napoli, quando è acceso, può battere chiunque: l’abbiamo visto contro Atalanta, Roma e Juve”.

Il Filardi di oggi?

“Ho chiuso col calcio da anni. Un altro mondo, un altro lavoro. Sereno così”.