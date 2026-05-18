Podcast Casale: "Conte ha messo dei paletti, a breve il verdetto sul futuro"

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Pasquale Casale, ex attaccante del Napoli, oggi opinionista tv, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Pausa Caffè'

Pasquale Casale, ex attaccante del Napoli, oggi opinionista tv, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Pausa Caffè' su Radio Tutto Napoli, prima radio tematica sul Napoli, che puoi seguire sulle app gratuite (scarica qui per Iphone o per Android), qui sul sito anche in video.

Le dichiarazioni di Conte fanno pensare a un addio?

“Sicuramente sono dei paletti importanti che fanno pensare che sia difficile la permanenza di Conte a Napoli. Però magari, se le condizioni che ha dettato a De Laurentiis saranno accettate, rimarrà. Anche se questo vuol dire che per adesso non c’è unità di intenti”.

È normale che sia l’allenatore a dettare le condizioni al club?

“Dipende dagli accordi iniziali. Se per convincere Conte sono stati messi sul piatto determinati obiettivi, come competere in campionato e in Champions con una squadra rinforzata, allora quelle promesse vanno mantenute. Non è una questione di paletti, ma di accordi condivisi”.

Secondo lei quegli accordi erano stati messi nero su bianco?

“Penso che sia tutto scritto, questo programma che Conte aveva proposto e che De Laurentiis aveva condiviso. Bisognerebbe sapere quali erano davvero gli accordi iniziali”.

Nel calcio capita spesso che le promesse vengano ridimensionate?

“Succede spesso. Gli allenatori partono con determinati obiettivi e poi, col tempo, si accorgono che la situazione è diversa e cercano di sfilarsi. Però io penso che gli obiettivi vadano chiariti alla luce del sole, sia dalla società che dall’allenatore”.

Manca chiarezza nel calcio moderno?

“Spesso si naviga nella nebbia, per non illudere i tifosi. Ma i tifosi meritano la verità. Poi può succedere che gli obiettivi vengano falliti, ma almeno bisogna essere chiari fin dall’inizio”.

Cosa pensa del fatto che il Napoli lavori già da un mese sul futuro?

“Si può pensare che i due abbiano espresso le proprie idee e che tutto sia ancora in sospeso. Intanto la società lavora sul minimo sindacale: capire chi resta, chi parte e programmare qualcosa. Poi eventualmente si potrà ampliare il progetto se si raggiungerà un accordo con Conte”.

La sensazione finale qual è?

“Ho l’impressione che l’allenatore abbia messo dei paletti ben precisi. A breve sapremo il verdetto”.