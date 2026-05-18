Podcast Rampulla interpreta Conte: "Non sembra uno che vuole andar via, ecco come le interpreto"

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Michelangelo Rampulla, ex portiere della Juve, è intervenuto sulla nostra Radio Tutto Napoli, prima radio tematica sul Napoli

Michelangelo Rampulla, ex portiere della Juventus, è intervenuto sulla nostra Radio Tutto Napoli, prima radio tematica sul Napoli, in onda tutto il giorno, che puoi vedere qui sul sito o ascoltare sulle app (qui per Iphone o qui per Android) ed in auto col DAB.

Conte resta o va via dal Napoli?

“Conoscendo Antonio, le parole che ha detto non mi sembrano quelle di uno che vuole andare via. Mi sembrano piuttosto le parole di un allenatore che vuole confrontarsi con il presidente a fine stagione, fare un bilancio e capire come migliorare la squadra. Credo siano dichiarazioni di circostanza, anche perché manca ancora una partita.”

Conte ha parlato già da un mese con De Laurentiis. Che interpretazione dai?

“Quando società e allenatore si incontrano, si parla di tutto a 360 gradi. Non credo che Conte abbia manifestato la volontà di andare via. Piuttosto penso abbia parlato della rosa attuale, di ciò che serve per renderla ancora più competitiva. Poi sarà la società a decidere se seguire le richieste dell’allenatore.”

Secondo te cosa non ha funzionato quest’anno nel Napoli?

"Credo soprattutto il discorso degli infortuni. Il Napoli ha avuto una quantità incredibile di problemi fisici durante la stagione. Penso che Conte si sia concentrato molto su questo aspetto, cercando di capire come migliorare la situazione. Per il resto la rosa è competitiva"

Conte è un allenatore che pretende tanto dalla società?

“Assolutamente sì. Antonio ha bisogno di una rosa forte per competere e vincere. Se la società si metterà a disposizione, penso che anche lui sarà disposto a continuare il progetto".”

Su Meret c’è ancora chi ha dubbi. Tu come la pensi?

“Per me Meret è un grandissimo portiere. Negli ultimi tre anni ha contribuito alla vittoria di due campionati ed è secondo soltanto a Donnarumma tra i portieri italiani. Mi dispiacerebbe vederlo andare via. Napoli ha due portieri di assoluto valore, ma io ho sempre avuto una grande considerazione di Meret”