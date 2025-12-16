Radio TN Casale: "Hojlund? Può fare anche la seconda punta, che coppia con Lukaku!"

vedi letture

Pasquale Casale, ex attaccante del Napoli, è intervenuto nel corso de Il Bar di Tuttonapoli, trasmissione sulla nostra Radio Tutto Napoli, prima radio tematica sul Napoli, in onda tutto il giorno, che puoi ascoltare/vedere qui sul sito o sulle app (qui per Iphone/Ipad o qui per Android).

"Forse la Supercoppa incide negli ultimi due ko. L'approccio è stato sbagliato, se non hai il massimo delle energie fai fatica. Di solito gli alti e bassi dipendono anche dalla gestione dei recuperi. Il Napoli deve stare sempre al massimo per far bene. Se subentra inconsciamente uno spostare l'obiettivo all'altra partita, allora la mente è strana. Perché, fateci caso, i giocatori sottotono erano tanti".

"Condizione? La forma la può perdere subito ma se la riacquisti, poi è strano se sei stanco. Sono curioso di vedere come si comporterà il Napoli in Supercoppa. Se tornerà ad andare a mille, allora magari la ragione sarà proprio quella mentale".

"La contraddizione è che il Napoli ha giocato sempre con i titolarissimi, poi le riserve sono diventati titolari e non escono più. Anche questa gestione dell'alternanza è strana, si è passati da un eccesso all'altro, vedi Politano oppure Lucca. Io da ex a Udine lo avrei visto in campo dal primo minuto. Io non credo al turnover scientifico ma a quello tecnico. Se un giocatore è stanco si deve riposare".

"Cambi col Milan? Ma come fai ora a tenere fuori Hojlund? Per la prova di domenica dovrebbe riposarsi, ma era meglio si fermasse a Udine. Ma vale per tutti gli altri. Col Milan è troppo importante. Io avrei visto anche Vergara dentro a Udine, meritava almeno di entrare".

"Hojlund? Nella fortuna siamo stati fortunati, così dissi in estate. Ma perché pensavo già a Lukaku. Per me insieme sono una grande coppia quando tornerà anche il belga. Hojlund mi sembra più una seconda punta, è fisico ma sa inserirsi".