Radio TN Di Fusco: "Milinkovic in difficoltà col cambio modulo, vi spiego perché"

Raffaele Di Fusco, ex portiere del Napoli, è intervenuto nel corso di Pausa Caffè.

"A noi esterni risulta strana la gestione di Conte dei giocatori. Se non schiera qualcuno, è perché non li ritiene pronti, ma non so cosa intende. Vergara nelle poche apparizioni fatte ha giocato bene. Diventa difficile capire perché Conte non fa turnover, ma avrebbe dovuto farlo già dalla sesta, settima partita, già col Torino dove avrei visto bene Lang dall'inizio. Ma ora il problema del Napoli, e lo ha detto Conte, è che sono stanchi, giocano sempre gli stessi e hai pochi cambi affidabili. In futuro ci saranno più soluzioni.

Infortuni? Se tutti hanno lo stesso problema qualcosa è stato sbagliato. Se il danno è muscolare non lo risolvi in due settimane e te lo porti dietro per mesi.

Lanci lunghi di Milinkovic-Savic? Il Napoli li fa quando è in difficoltà, come col Genoa. Ma il lancio lungo andrebbe effettuato o in una ripartenza o quando sei bravo sulla seconda palla, ma oggi il Napoli è lungo, stanco, e non ci riesce. Conte però valuterà i pro e i contro tra lancio lungo e uscita palla a terra.

Milinkovic lo vedo un po' in difficoltà col cambio modulo, quando il Napoli era a quattro dietro aveva più punti di appoggio, a tre cambia invece l'impostazione. Meret tecnicamente è più bravo e l'ho sempre detto. Sono due portieri diversi. Milinkovic dovrebbe guadagnare un metro in più in partenza. Per il fisico che ha dovrebbe essere più padrone dell'area".