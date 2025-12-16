Radio TN Marolda: "Infortuni? Conte deve rispondere a queste due domande"

Francesco Marolda, giornalista, firma storica del Corriere dello Sport, è intervenuto nel corso di Pausa Caffè, trasmissione sulla nostra Radio Tutto Napoli, prima radio tematica sul Napoli, in onda tutto il giorno, che puoi ascoltare/vedere qui sul sito o sulle app (qui per Iphone/Ipad o qui per Android).

"Bisogna capire perché il Napoli è in queste condizioni. Se ci poniamo il problema infortuni, Conte dovrebbe rispondere una volte per tutte ad altre due domande: perché così tanti infortuni e perché crede così poco nei ricambi e nelle rotazioni? Conte forse per suo credo calcistico non è proprio portato a fare rotazioni, ma poi se si rompono i giocatori e devi farlo, come fai? Ad esempio abbiamo scoperto per 3-4 partite Neres e Lang".

"Il Napoli sembra sia stanco, poi ti tira fuori partite come Roma e Juve e resti sbalordito, poi si riferma di nuovo. Questa squadra è indecifrabile. Certo anche il Milan ci arriva male. Il vero mercato del Napoli sarà recuperare gli infortunati.

Lukaku? Ci andrei cauto. Parte con la squadra, la sua presenza come capitano non giocatore è importante, è l'uomo di raccordo tra spogliatoio e allenatore, ma ci andrei cauto sia con lui che con De Bruyne. Non sono dei ragazzini e quando si hanno infortuni importanti a una certa età. La recidiva è dietro l'angolo e bisogna stare attenti.

Lucca? Mi aspettavo più spazio per lui e Vergara con l'Udinese. Lucca ha bisogno di svegliarsi prima di tutto per se stesso. Sta dando meno di quello che può dare.

Lang? Quando è venuto a Napoli sono stato contento, lo vedevo dribblare, saltare l'uomo, essere determinante in molte partite, invece adesso lo vedo un po' spento. Ha sofferto molto a stare fuori, è andato meglio quando è stato titolare, ma adesso sta facendo ancora poco, così come Neres in questo periodo".