Ciclo Conte finito? Marino: “Se la squadra manderà ancora questi segnali…”

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"Quello che preoccupa di più, oltre alla progressione del non-gioco nelle due partite con Parma e Lazio, è cosa saranno queste prossime cinque partite"

Il dirigente Pierpaolo Marino è intervenuto alla trasmissione Il Bello del Calcio su Televomero, per commentare il momento difficile del Napoli dopo la sconfitta contro la Lazio. Queste le sue parole: "Sta succedendo quello che non avremmo mai voluto che succedesse. Cioè un Napoli che nel momento in cui era la belva che stava in seguendo la lepre, ha mollato. Quello che preoccupa di più, oltre alla progressione del non-gioco nelle due partite con Parma e Lazio, è cosa saranno queste prossime cinque partite.

Perché al di là degli incontri di cui possiamo discutere per mesi tra De Laurentiis e Conte, chi dice una cosa e chi ne dice un'altra, poi c'è il verdetto del campo. Da dirigente vi dico: se la squadra in quelle prossime partite manda segnali negativi, significa che non c'è da discutere molto tra De Laurentiis e Conte, Ma bisogna raccogliere quei segnali per rifondare, purtroppo, il che significa che un ciclo così bello è durato troppo poco. I segnali che ha dato la squadra nelle ultime due partite sono molto negativi, secondo me".