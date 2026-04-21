Bomba di Tmw: “Contatto Napoli-Maresca! Ma Conte non ha offerte e non è convinto dell’Italia”
Il Napoli, negli ultimi giorni, ha avviato contatti con Enzo Maresca in vista di un possibile scenario post Antonio Conte. Si tratta di una conferma delle indiscrezioni emerse nelle settimane precedenti, che indicano l’ex tecnico del Chelsea come uno dei principali candidati per la prossima stagione. Tuttavia, tutto resta legato al futuro di Conte, che recentemente ha lasciato intendere un possibile interesse verso la Nazionale.
La situazione Conte appare complessa
Conte non ha al momento offerte concrete e nutre dubbi su un eventuale ritorno in Nazionale, anche per questioni legate all’ingaggio. Inoltre, è ancora vincolato da un anno di contratto con il Napoli. A fine stagione è previsto un confronto con il presidente Aurelio De Laurentiis, durante il quale l’allenatore chiederà garanzie tecniche ed economiche, con l’obiettivo di costruire una squadra competitiva per tornare a vincere lo Scudetto. Resta però incerta la disponibilità del club a sostenere investimenti importanti.
La concorrenza del Manchester City
In questo contesto, Maresca rappresenta una soluzione credibile, ma non priva di ostacoli. Sul tecnico italiano, infatti, si registra l’interesse del Manchester City, legato al futuro ancora incerto di Pep Guardiola. Qualora l’allenatore catalano dovesse lasciare il club inglese, Maresca diventerebbe il principale candidato anche per la panchina dei Citizens, rendendo la corsa del Napoli decisamente più complicata. A riportarlo è Tuttomercatoweb.
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