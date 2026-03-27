Clamoroso, il caso Lukaku si aggrava! Pugno duro del Napoli: ecco cosa rischia

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Secondo quanto riportato da Sky Sport, Lukaku si troverebbe ancora in Belgio, segnale che il confronto con il club non ha ancora portato a una soluzione.

Arrivano aggiornamenti importanti, per certi versi clamorosi, sul caso Romelu Lukaku. L’attaccante del Napoli, nei giorni scorsi, aveva scelto di non prendere parte agli impegni del Belgio contro Stati Uniti e Messico, con l’obiettivo di recuperare la migliore condizione fisica in vista del finale di stagione e del prossimo Mondiale estivo. Dopo questa decisione, il club partenopeo aveva comunicato il suo imminente rientro in città per proseguire il lavoro a Castel Volturno. Tuttavia, Lukaku ha optato per restare in patria, allenandosi individualmente ad Anversa nello stesso centro utilizzato per il recupero dall’infortunio, una scelta che non è stata accolta positivamente dalla società. Il direttore sportivo Giovanni Manna si è subito mosso per cercare di ricomporre la situazione, ma senza ottenere risultati concreti.

Possibili sanzioni e tensione crescente

Secondo quanto riportato da Sky Sport, Lukaku si troverebbe ancora in Belgio, segnale che il confronto con il club non ha ancora portato a una soluzione. Oltre a una multa ormai quasi certa, il Napoli starebbe valutando anche un provvedimento più severo. Nel caso in cui l’attaccante non dovesse rientrare entro il giorno fissato per la ripresa degli allenamenti, prevista per martedì, la società potrebbe arrivare alla drastica decisione di escluderlo dalla rosa. Si tratterebbe di una scelta forte, che nessuna delle parti sembra voler davvero prendere, ma che al momento resta un’ipotesi concreta.