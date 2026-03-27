Conte, scelta a sorpresa durante la sosta. E ora altri 3 giorni di stop

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A sorpresa, Conte durante la sosta ha scelto doppie sedute per la squadra, per chi non è andato in nazionale. E ora, dopo i tre giorni di riposo dopo Cagliari, da domani altri tre giorni di stop con ripresa, scrive Il Mattino, fissata per martedì prossimo. Ovvero quando la rosa comincerà ad affollarsi di nuovo e quando tornerà anche lo stesso allenatore del Napoli, andato a Torino per stare con la famiglia in questi mesi.

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